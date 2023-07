Die Verbraucherzentrale Sachsen will den Menschen die Anfahrt von 20 bis 30 Kilometern ersparen und kommt deshalb mit dem Beratungsbus zu den Verbrauchern. Der rote Bus ist seit diesem Monat im Westen Sachsens unterwegs. Das Team will so auch kleineren Kommunen eine individuelle Beratung auf den Marktplätzen oder in den Rathäusern ermöglichen. Bei einem Pressetermin wird die Verbraucherzentrale das Projekt am Vormittag (11 Uhr) in Klingenthal näher vorstellen.