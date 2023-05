Verbraucherzentrale Hof: Tipps zum Wassersparen

Wie kann ich am besten Energie und Wasser sparen? Diese Frage hat uns alle in den vergangenen Monaten begleitet. Zumindest im Bereich Energie gibt’s jetzt eine Entlastung: Im Mai, Juni und Juli senken viele Strom- und Gasfirmen ihre Tarife. Die Energieberatung der Hofer Verbraucherzentrale gibt außerdem Tipps, wie wir im Bereich Wasser Geld sparen können.

Sparen lässt sich vor allem beim Warmwasser, so die Verbraucherzentrale Hof. Denn wer weniger Wasser erhitzt, verbraucht dadurch weniger Energie und spart somit auch Geld. Um Wasser zu sparen reicht es auch schon, wenn ihr Kleinigkeiten in eurem Alltag ändert. Wer beim Einseifen der Hände, beim Zähneputzen oder beim Geschirrabspülen den Wasserhahn zwischenzeitlich zudreht, der kann seinen Wasserverbrauch um bis zu 70 Prozent reduzieren. Sparen könnt ihr auch, indem ihr die Spül-Stopp-Tasten an eurer Toilette nutzt. Außerdem rät die Verbraucherzentrale Hof: Ladet euren Geschirrspüler und eure Waschmaschine immer voll und nutzt Sparprogramme.