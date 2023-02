Verbraucherzentrale Auerbach: Vorsicht bei Tarifänderungen im Bausparvertrag

Viele träumen davon, eines Tages ein eigenes Haus zu besitzen. Mit Bausparverträgen wollen sie diesem Ziel näher kommen. Was aber tun, wenn die Bausparkasse plötzlich eine Tarifänderung ankündigt? Einer vogtländischen Familie ist genau das passiert: So sollte ihr Sparzins von einem auf 0,05 Prozent abgesenkt werden. Davor warnt die Verbraucherzentrale Auerbach: „Einseitige Änderungen von Vertragsinhalten sind nach aktuell geltendem Verbraucherrecht nicht rechtens“, so Heike Teubner, Leiterin der Verbraucherzentrale Auerbach. Dank der Unterstützung der Verbraucherzentrale konnte die Tarifänderung der vogtländischen Familie abgewendet werden. Solltet ihr auch eine solche Mitteilung bekommen haben, dürft ihr euch gern an die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale wenden.