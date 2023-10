Ein Unbekannter ist in Passau verbotenerweise mit einem Radlader gefahren. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle auf dem Universitätsgelände, als der Täter damit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Richtung einer Schule fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort fuhr er sich fest. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Später wurde ein Schaden am Getriebe festgestellt. Der Radlader musste abgeschleppt werden.