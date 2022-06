Verbotene Prostitution: Polizei stellt Frau in Helmbrechts

Spätestens seit dem Lied der Spider Murphy Gang dürfte jedem bekannt sein, worum sich beim Sperrbezirk handelt. Der ist vor allem bei uns in der Region recht häufig vorhanden, denn in ländlichen Bereichen ist Prostitution wegen der geringen Gemeindegrößen verboten. Das hat eine Frau aus Rumänien aber nicht davon abgehalten, ihre Dienste trotzdem anzubieten. So ist sie der Polizei in der Vergangenheit bereits in den Landkreisen Kronach und Coburg aufgefallen. In dieser Woche ist die Kripo Hof erneut auf eine Online-Anzeige der Frau gestoßen, wonach sie in Helmbrechts anzutreffen sei. Daraufhin schrieben die Ermittler die 25-Jährige an und stellten sie anschließend im Keller eines Hauses. Dort fanden sie auch ihre Einnahmen. Die Frau muss sich jetzt wegen verbotener Prostitution verantworten.