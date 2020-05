Verbot von rechter Demo: Plauener Verein begrüßt Entscheidung des Vogtlandkreises

Auch in diesem Jahr ist am 1. Mai wieder die rechtsextreme Kleinstpartei Der dritte Weg in Plauen auf die Straße gegangen. Einen Aufmarsch wie im vergangenen Jahr hat es coronabedingt aber nicht wieder gegeben. Das Landratsamt hatte die Veranstaltung sowieso verboten, ein Gericht erlaubte sie dann doch unter Auflagen. Der Plauener Demokratieverein Colorado begrüßt in einem offenen Brief die Haltung des Vogtlandkreises. Gleichzeitig wünschen sich die Mitglieder, dass die Behörde künftig besser mit ihnen zusammenarbeitet. Colorado hatte Professor John Connelly, der ein Buch über die Wende in Plauen geschrieben hat, eingeladen. Auch er werte die jüngste Entwicklung als positives Signal.