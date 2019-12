Verbesserungen für die Gesundheit in Hochfranken: Huml zieht Bilanz

Die Bayerische Staatsregierung in München ist für viele weit weg. Trotzdem trifft sie wichtige Entscheidungen für unser Bundesland, die sich auch in der Region auswirken. Gesundheitsministerin Melanie Huml zeigt das jetzt in ihrem Jahresrückblick auf.

Die Patienten brauchen genügend Platz und die Ärzte Technik auf dem aktuellen Stand. Deshalb fördert der Freistaat Bayern nicht nur die Erweiterung der Klinik in Naila, sondern auch die Sanierung des Sana-Klinikums in Hof. Für beide Projekte gibt es insgesamt 73 Millionen Euro. Außerdem gab es 2019 die Nachricht, dass die Bezirksklinik in Rehau neue Plätze bekommt: Vier für die Psychiatrie und zehn für die Tagesklinik. Auch das Geburtshilfe-Förderprogramm ist weitergegangen. Der Landkreis Wunsiedel kann mit der Finanzspritze zum Beispiel die Hebammen vor Ort unterstützen.