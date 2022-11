Verbesserung des ÖPNV: Neue Mobilitätszentrale im Landkreis Tirschenreuth

Der Personennahverkehr im Landkreis Tirschenreuth soll verbessert werden. Zwei Unternehmen der Regionalbus Ostbayern GmbH gehen deswegen nun einen neuen Weg: In der ESKA-Zentrale in Tirschenreuth findet ihr nun eine neue „Mobilitätszentrale“. Dort können sich Fahrgäste ab sofort persönlich vor Ort beraten lassen. Außerdem gibt’s eine zentrale Anlaufstelle für Fundsachen und Ausflugsplanung. Zur offiziellen Eröffnung hat Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier aber auch darüber gesprochen, was in Sachen ÖPNV noch gemacht werden muss. Zum Beispiel soll das Online-Angebot weiter ausgebaut werden.

Öffnungszeiten des neuen Büros:

Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr und

Freitag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr oder telefonisch unter 09631/7929899.

Online unter: