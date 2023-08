Welche Probleme gibt es in der Plauener Südvorstadt? Und was kann die Verwaltung tun, um die Situation zu verbessern? Das möchte die Stadt Plauen jetzt mit einer Umfrage herausfinden. Bis zum 07. September können die Plauener ihre Anregungen und Ideen online einreichen. Es gibt auch einen speziellen Fragebogen für Kinder und Jugendliche. Am 14. September findet dann eine Ortsbegehung in der Südvorstadt statt: