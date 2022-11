Verband sieht Wirtschaftsstandort Bayern in Gefahr

Die Umsätze der bayerischen Industrie sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres um über 14 Prozent gestiegen. Die (…)

Die deutschen Ski- und Wintersportgebiete in Bayern und den Mittelgebirgen hoffen auf regen Andrang in der ersten Saison ohne (…)

Skigebiete hoffen auf gute Saison in schwierigen Zeiten

Ein knappes Dutzend extrem energieintensiver Forschungseinrichtungen gibt es in Deutschland. Zwei davon sind nahe München angesiedelt. (…)

Wie weiter mit «Stromfressern» in Forschungszentren?

Abschlussprüfungen der IHK beginnen in Bayern

Für mehr als 20.000 Auszubildende in Bayern beginnen am Dienstag und Mittwoch die Abschlussprüfungen in den Betrieben aus (…)