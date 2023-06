Der Sozialverband VdK berät euch in Sozialrechtsfragen. Aktuell liegt die häusliche Angehörigenpflege im Fokus. Der Verein will sich laut eigener Aussage für pflegende Angehörige einsetzen. Die hätten weder Zeit noch Möglichkeit, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Über die eigene Arbeit informiert der VdK in Hof heute bei einem Tag der offenen Tür ab 10 Uhr in der Hofer Geschäftsstelle. Dort stehen euch auch die Berater für Fragen zur Verfügung.