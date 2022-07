Verband keramischer Industrie: Industrie braucht einen Notfallplan

Die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger ist oftmals ein Vollzeitjob. Ein paar Tage Urlaub sind da meist nicht möglich. In der vhs (…)

An Krankenhaus in Kroatien: Sana Klinikum spendet Patientenbetten

In Deutschland sind die Krankenhäuser teils mit modernster Technik ausgestattet. In ärmeren Ländern fehlt es dagegen am nötigsten. Das (…)