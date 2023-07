Veranstaltungsreihe „Bühne raus“: Nächstes Jahr soll es weitergehen

Vom Einkaufszentrum, zur Brache und jetzt zur Open-Air-Bühne. Es herrscht wieder Leben am ehemaligen Strauß-Areal. Bis dort das (…)

„Bühne Raus“ am Strauß-Areal: Das erwartet euch bis 23. Juli

Konzerte, Workshops und viele weitere kleine und große Veranstaltungen. Morgen startet in Hof das „Bühne Raus“-Festival. (…)

Am ehemaligen Strauß-Areal: Am Freitag startet das „Bühne Raus Festival“

Die Veranstaltungsreihe „Bühne raus“ sollte das Schiller-Quartier in der Hofer Innenstadt in ein positiveres Licht rücken. (…)

„Bühne Raus“ am Schiller Quartier: Festival endet am Wochenende

Zwei Wochen lang fast jeden Tag mehrere Veranstaltungen. Die Brache am geplanten Schiller Quartier in Hof war in den letzten Wochen (…)