Veranstaltungsreihe „Bühne Raus“ in Hof: Das ist der Stand zum Programm

Am ehemaligen Strauß-Areal in Hof soll ein Ärztezentrum entstehen. Bis die Bauarbeiten irgendwann starten will die Stadt die Freifläche bespielen. Derzeit könnt ihr dort parken. Über den Sommer wird die Fläche zur Open Air Bühne. Vom 7. bis 23. Juli, also 17 Tage, sind täglich teilweise bis zu fünf Veranstaltungen geplant. Der Hofer Kulturamtsleiter Peter Nürmberger betont, dass die Veranstaltungsreihe „Bühne Raus“ Platz für viele Arten der Kultur hat:

Damit sollen auch verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Drei Jahre gibt es die Förderung für „Bühne Raus“. Nächstes Jahr wird der Veranstaltungsort vermutlich nochmal das geplante Schiller-Quartier sein. Wenn danach die Arbeiten für das Ärztezentrum beginnen, sucht die Stadt einen neuen Standort.