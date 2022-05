Veranstaltungsreihe ‚Auf ein Bier‘: Mehr Infos zu Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen

Im kommenden Jahr will die Stadt Selb groß die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen feiern. Sie bereitet sich schon seit einiger Zeit mit mehreren großen Bauprojekten auf das Begegnungsfest vor. Aber viel mehr ist über die Planungen bisher nicht bekannt. Das hatte die SPD-Stadtratsfraktion kürzlich kritisiert. Die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung und Durchführung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen will im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf ein Bier“ nun über weitere Details informieren. Der Auftakt ist am Abend um 18.30 Uhr im Rosenthal-Casino in Selb. Die Veranstaltungen finden jeweils dienstags abwechselnd in Asch und Selb statt.