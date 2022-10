Veranstaltungsgelände am Goldberg: Stadt Selb will Versorgungsleitungen erweitern

Der Goldberg ist ein wichtiges Veranstaltungsgelände in der Stadt Selb. Bisher war es aber zum Beispiel zum Wiesenfest so, dass Verkaufsbuden keinen eigenen Wasseranschluss hatten. Stattdessen musste Wasser zu den Buden gebracht und dort gelagert und erwärmt werden. Das will die Stadt ändern, erklärt Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Der Stadtrat hat demnach beschlossen die Versorgungsleitungen am Goldberg zu erweitern. Künftig wird es in den einzelnen Buden Wasser- und Stromanschlüsse geben, so Pötzsch weiter. Die Stadt wird dafür zirka 50.000 Euro investieren.