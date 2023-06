Veranstaltungen, ÖPNV-Tickets und Informationen: „FichtelSTELEN“ im Landkreis Wunsiedel

Wenn ihr an der Hofer Freiheitshalle vorbeifahrt, seht ihr die große LED Wand mit Informationen, meist Werbung. Im Landkreis Wunsiedel entstehen noch in diesem Jahr sogenannte „FichelSTELEN“. Das sind Automaten mit einem Bildschirm. Das ist Teil des Projekts Smartes Fichtelgebirge. Für das Projekt stehen Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung.

Zumindest in der Theorie klingt das Angebot schon mal vielversprechend. Die FichtelSTELEN sollen vor allem Infos anzeigen, zum Beispiel zu Veranstaltungen, Shoppingtipps und Nachrichten. Auch Infos zum ÖPNV und Fahrkarten bekommt ihr dort. Über eine Art Glücksrad stellt euch die FichtelSTELE außerdem mögliche Ausflüge zum Beispiel mit Wandertouren zusammen. Die FichtelSTELEN sollen eine Ergänzung zur Fichtelapp sein. Die Automaten entstehen nun erstmal an den geplanten Mobilitäts- und Teilhabestationen in Wunsiedel, Marktredwitz, Arzberg, Thiersheim, Thierstein und Höchstädt. Auch in Fußgängerzonen, auf Markt- und Campingplätzen oder an Seen seien solche Stelen laut Landratsamt denkbar.