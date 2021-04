Veranstaltungen in Thierstein: Wiesenfest fällt aus – Burgsommer am Sportzentrum

Die Regeln, die heute gelten, können in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Das macht es für alle Menschen, die Veranstaltungen planen, im Moment besonders schwer. Aus diesem Grund hat jetzt auch Thierstein sein Wiesenfest in diesem Jahr abgesagt. Im jüngsten Marktgemeinderat gab es aber auch noch einen Lichtblick: Der beliebte Burgsommer soll stattfinden – wenn auch nicht auf der Burg. Die Veranstaltungen ziehen auf das Gelände des Sportzentrums um, weil dort mehr Platz ist. Außerdem gibt es einige Änderungen am Programm, um alle Auflagen einhalten zu können.

(Symbolbild)