Veranstaltungen in den Landkreisen Hof & Wunsiedel: Hochfränkische Wochen Seelische Gesundheit

Über psychische Krankheiten aufklären, Hilfsangebote zeigen und diskriminierenden Haltungen entgegenwirken. Das sind Ziele der Hochfränkischen Wochen der Seelischen Gesundheit. Die finden ab heute auch in den Landkreisen Hof und Wunsiedel zum 13. Mal statt. Dazu gibt es insgesamt 25 Veranstaltungen und auch drei Filmevents im Hofer Central Kino. Der Auftakt für die Veranstaltungsreihe findet heute Abend in der Kulturkantine im Theater Hof statt. Hier werden die einzelnen Veranstaltungen genauer vorgestellt und es gibt auch ein Quiz, bei dem ihr euer Wissen über Psychologie testen könnt. Einlass ist um 17:30 Uhr.

