Veraltete Ausstattung: Plauen saniert Herrentoilette im Turmlichthof

Auf öffentlichen Toiletten sieht es leider nicht immer wirklich einladend aus. Die Stadt Plauen tut jetzt was dagegen und saniert die Herren-Toilette im Turmlichthof des Rathauses. Die Ausstattung ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Auch die Fließen kommen raus und ein fugenloses Beschichtungssystem rein. Die Damen-Toilette ist weiterhin nutzbar. Die nächste öffentliche Toilette ist in der Melanchtonstraße.

Die Stadt Plauen hat für die Sanierung rund 35.000 Euro eingeplant. Spätestens zum Spitzenfest im Juni soll die Toilette fertig sein.