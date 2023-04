Veränderung an der Hochschule Hof: Institut für Wasser- und Energiemanagement spaltet sich auf

Angesichts des Klimawandels mit immer extremeren Wetterereignissen und der aktuellen Energiekrise steht die Forschung vor großen Herausforderungen. Weil auch an der Hochschule Hof der Forschungsbereich stark wächst, gibt es nun eine grundlegende Veränderung. Das bisherige „Institut für Wasser- und Energiemanagement“ spaltet sich in zwei Institute mit unterschiedlichen Schwerpunkten: das „Institut für Wasserstoff und erneuerbare Energietechnik“ und das „Institut für nachhaltige Wassersysteme“. Im Arbeitsalltag könne sich so jeder auf seine Fachbereiche konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeitsprozesse und Herangehensweisen würden sich mittlerweile nämlich zunehmend unterscheiden. Ein weiterer Vorteil: Die beiden Institute können fortan eigenständige Förderanträge stellen.