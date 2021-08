VER Selb: Verkauf der Saisonkarten startet

Die Selber Wölfe spielen bald in der DEL2. Die Fans wollen ihre Eishockey-Mannschaft selbstverständlich live in der Netzsch-Arena anfeuern. Doch ob das klappt, steht noch in den Sternen. Wie der VER Selb schreibt, können noch keine Aussagen darüber getroffen werden, wie viele Zuschauer bei den Heimspielen zugelassen sind. Trotzdem starten die Selber Wölfe ab sofort ihren Saisonkarten-Verkauf. Seit heute könnt ihr euch das entsprechende Bestellformular auf der Homepage des VER herunterladen.

Aber Vorsicht, die Preise sind gestiegen, weil sie an die DEL2 angepasst wurden. Die Karten sind für alle Spiele der Saison 2021/2022 gültig, auch für Vorbereitungs- und PlayOff-Spiele. Solltet ihr doch nicht in die Netzsch-Arena dürfen, dann bekommt ihr als Entschädigung Gutscheine für SpradeTV, wo ihr euch die Spiele der Selber Wölfe im Livestream anschauen könnt.