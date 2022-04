Die Selber Wölfe können sich auch in der nächsten Saison auf ihre beiden Torhüter verlassen. Wie der Verein mitteilt, konnte der VER Selb auch Michel Weidekamp für ein weiteres Jahr verpflichten. Er geht damit in seine dritte Saison bei den Wölfen. Michael Bitzer hatte direkt nach dem Klassenerhalt in der DEL2 einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Damit bleibt das Torwartduo der letzten Saison bestehen.