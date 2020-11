VER Selb: Spiel in Höchstadt wird am 08.12. nachgeholt

Es ist eine Eishockey-Oberliga-Saison, die immer wieder Veränderungen mit sich bringt. Corona und Quarantäneregeln machen dem Spielbetrieb ab und an zu schaffen. Am vergangenen Sonntag hätte der VER Selb in der Eishockey-Oberliga Süd eigentlich beim Höchstadter EC gespielt. Das Spiel musste ausfallen – stattdessen wird es am 08.12. nachgeholt. Das nächste reguläre Meisterschaftsspiel ist am kommenden Sonntag beim EC Peiting – das wiederum beginnt bereits um 17 und nicht wie angesetzt um 18 Uhr. Radio Euroherz berichtet wie immer live in der Eiszeit. Auch Sprade TV überträgt die Spiele.