VER Selb: Selber Wölfe kooperieren mit Höchstadter EC

Bevor es in vier Wochen für die Selber Wölfe in der DEL2 losgeht, tüftelt der Verein aktuell noch an seinem Kader. Nach den Bietigheim Steelers hat der VER Selb jetzt einen weiteren Kooperationspartner gefunden. Der Selber Eishockey-Verein macht gemeinsame Sache mit dem Höchstadter EC. Ziel ist es, den jungen Spielern mehr Zeit auf dem Eis zu verschaffen. Die Spieler aus dem Wolfsrudel, die 1998 geboren oder jünger sind, könnten dann theoretisch auch für die Alligators auflaufen, heißt es in der Mitteilung.