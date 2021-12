VER Selb: Michael Bitzer ist neuer Goalie

Ein Torwart geht, ein neuer kommt. Der VER Selb hat einen Nachfolger für Evan Weninger gefunden. Michael Bitzer soll die Lücke schließen. Der 28-Jährige war bereits U19-Nationaltorhüter für das US-amerikanische Eishockey-Team. Bitzer sei technisch stark und habe in den vergangenen beiden Jahren für die Eispiraten Crimmitschau gespielt, so der Verein in einer aktuellen Mitteilung. Beim Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren am Abend wird der neue Goalie aber noch nicht auf dem Eis stehen. Bitzer ist voraussichtlich erst ab dem 23. Dezember spielberechtigt. Erstes Bully gegen den ESV Kaufbeuren ist um 19.30 Uhr – Radio Euroherz und Sprade TV berichten live.