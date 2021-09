Der Kader des VER Selb für die DEL2 nimmt weiter Formen an. Jetzt ist bereits der fünfte waschechte Selber mit dabei. Lukas Klughardt hat seinen Vertrag bei den Selber Wölfen verlängert. Der 21-jährige Stürmer hat in Selb alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. In der Saison 2016/2017 durfte er sein erstes Spiel in der Eishockey-Oberliga bestreiten. Nun wagt er den Schritt in die zweite Deutsche Eishockey-Liga. Sein Ziel: Er möchte sich verbessern und so oft wie möglich auf dem Eis stehen.