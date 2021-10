VER Selb: Hirschberger beendet Profi-Karriere

Nach seiner Schulterverletzung durfte sich Maximilian Hirschberger im erweiterten DEL2-Kader der Selber Wölfe noch einmal beweisen. Jetzt ist für den 22-jährigen Stürmer aber endgültig Schluss. Wie der VER Selb heute mitteilt, beendet Hirschberger seine Karriere im Profi-Eishockey. Er möchte sich beruflich in eine andere Richtung orientieren und verlässt deshalb die Region. Dem Eishockey will er aber treu bleiben. Er hat sich einem Club in der Landesliga angeschlossen.

Der VER Selb muss sich am Abend gegen die Heilbronnern Falken beweisen. Erstes Bully ist um 20 Uhr. Radio Euroherz berichtet live in der ‚Eiszeit‘.