VER Selb: Am Sonntag bis zu 999 Zuschauer in der Netzsch-Arena

Die Selber Wölfe haben in der DEL2 auch das Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken verloren. Das 3:6 bedeutet die 15. Niederlage in Folge. Auch gestern standen nur 13 Feldspieler zur Verfügung.

Für das Wochenende könnte der ein oder andere Spieler aus der Corona-Zwangspause zurückkehren. Morgen geht es mit den Löwen Frankfurt zum Tabellenzweiten und großen Aufstiegsfavoriten.

Am Sonntag sind die Wölfe außerdem wieder zuhause gegen Heilbronn gefordert. Dann sind auch wieder Stehplätze in der Netzsch-Arena erlaubt. Bis zur Hälfte darf die Halle gefüllt werden, teilt der VER Selb mit. Der Verein beschränkt die Zuschauerzahl aber von sich aus auf 999. Dadurch darf es einen Bierausschank in der Netzsch-Arena geben. Der Vorverkauf für das Heimspiel am Sonntag hat begonnen. Weitere Infos gibt’s hier.