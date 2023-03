ver.di ruft zu Warnstreiks auf: Plauener Straßenbahn steht heute still

Wer heute (FR) in Plauen mit der Straßenbahn zur Schule oder Arbeit will, der hat leider Pech gehabt: Die Straßenbahnen fahren heute nicht. Der Grund: Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem ganztägigen Streik bei der Plauener Straßenbahn GmbH aufgerufen. Wie das Unternehmen mitteilt stehen die Bahnen heute bis ca. 20 Uhr 45 still. Fahrgäste sollen heute bitte auf Regionalbusse oder Regionalzüge ausweichen, heißt es. Einen Link zu den Fahrplänen findet ihr hier. Die Plauener Straßenbahn weist auch darauf hin, dass es ab heute eine Fahrplanänderung im Nachtbusverkehr gibt. Der Fahrplan wird an den Wochenenden an die Öffnungszeiten der meisten Gaststätten angepasst. Heißt: Die Nachtbusse fahren am Wochenende nur noch bis maximal 23 Uhr, in Einzelfällen bis Mitternacht. Mehr Infos dazu gibts hier