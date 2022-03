Ver.di ruft zu Streiks auf: Postbankfilialen in der Euroherz-Region könnten geschlossen bleiben

Wer heute in einer Postbankfiliale ein Paket abholen oder Geld abheben möchte, muss damit rechnen, vor verschlossenen Türen zu stehen. Die Gewerkschaft ver.di hat heute und morgen zu einem bundesweiten Streik bei der Postbank aufgerufen. Auch bei uns in der Euroherz-Region können Postbankfilialen, die Callcenter der Postbank sowie die Postbank-Standorte betroffen sein. Einige Filialen blieben bereits gestern geschlossen. Hintergrund ist die dritte Verhandlungsrunde im Postbank-Tarifkonflikt, die am 22. März stattfinden soll. Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld für die Postbank-Mitarbeiter sowie eine Corona-Prämie von bis zu 1.500 Euro. Außerdem will die Gewerkschaft festlegen, dass die Beschäftigten bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen.

Informationen zu aktuellen Schließungen gibt es täglich ab 11 Uhr auf der Internetseite der Postbank (Filialen und Geldautomaten schnell und einfach finden | Postbank)