Ver.di gegen verkaufsoffene Sonntage aus Energiespargründen: Handelsverband nennt das „Durchsichtige Aktion“

Die Sorge vor einem Energieengpass lässt die Preise in die Höhe schießen. Der Bund hat kürzlich Energiesparmaßnahmen gebilligt. Auch der Einzelhandel soll Energie sparen. Die Gewerkschaft Ver.di Oberfranken Ost erneuert dafür eine Forderung, die sie schon jahrelang stellt: Schluss mit verkaufsoffenen Sonntagen, wie er zum Beispiel dieses Wochenende in Marktredwitz geplant ist.

Verkaufsoffene Sonntage könnten laut der Gewerkschaft ohnehin nicht rechtssicher durchgeführt werden. Ein Stopp von verkaufsoffenen Sonntagen würde zudem den Verdrängungswettbewerb im Handel zulasten der kleineren Betriebe abschwächen. Ein Verbot von verkaufsoffenen Sonntagen als Energiesparmaßnahme? Der Handelsverband Bayern kritisiert das energisch. Pressesprecher Bernd Ohlmann:

Verkaufsoffene Sonntage würden viel mehr durch den zusätzlichen Umsatz dazu beitragen, dass Betriebe überleben können und Arbeitsplätze gesichert werden. Gerade in diesen Zeiten hätten die Betriebe ein großes Interesse an jedem Euro Umsatz mehr, so Ohlmann auf Euroherz-Anfrage.