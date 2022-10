VdK-Präsidentin: Reiche und Unternehmen zur Kasse bitten

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert in der Krise einen größeren Beitrag erfolgreicher Unternehmen und besonders wohlhabender Menschen. «Diejenigen Konzerne, die in dieser Krise große Gewinne gemacht haben, muss man jetzt wirklich schnell zur Kasse bitten», sagte sie der Münchner «Abendzeitung» (Freitagsausgabe). «Sprich: Die Zufalls- oder Übergewinnsteuer, wie auch immer die Ampel sie nennen will, muss kommen. Darüber hinaus müssen auch sehr Vermögende einen Beitrag leisten.»

Bentele betonte, der VdK fordere schon lange eine Vermögensabgabe oder -steuer. «Um für viele Menschen die Existenz zu sichern, reicht es nicht, die größten Härten allein durch Sozialleistungen abzufangen. Es braucht einen wirklichen Eingriff ins System – und zwar, indem man direkt bei den hohen Preisen ansetzt», sagte sie.