VdK Kreisverband Hof: Stille Demo am Kugelbrunnen

Menschen, die ihre Angehörigen pflegen oder Pflegebedürftige selbst haben keine Zeit oder keine Möglichkeit selbst für ihre Rechte oder bessere Bedingungen zu demonstrieren. Das übernimmt am Vormittag (10 Uhr) daher der VdK Kreisverband Hof. Am Hofer Kugelbrunnen veranstaltet er eine „Stille Demo“. Hauptamtliche Vertreter des VdK stehen an einem Infostand bis zum Nachmittag Rede und Antwort. Die Aktion ist dabei bewusst als Demo ohne Menschen konzipiert. Sie soll Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Gehör verschaffen. Ihre Botschaften wurden daher auf Schilder gedruckt.