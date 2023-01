VdK im Hofer Land: Landrat Oliver Bär jetzt Mitglied

Sie helfen bei Fragen zu Themen wie Erwerbsminderungsrente, Grundsicherung oder der Anerkennung einer Schwerbehinderung – die Mitglieder des VdK in Stadt und Landkreis Hof. Mehr als 12.200 Mitlieder hat der Sozialverband aktuell. Seit dieser Woche ist jetzt auch der Hofer Landrat Oliver Bär teil des VdK in der Region. In der VdK-Geschäftsstelle in Hof hat sich Bär jetzt ein Bild von der Arbeit des Sozialverbandes gemacht. Dabei hat der Kreisvorsitzende Bert Horn auch nochmal die besondere Rolle des Ehrenamts im VdK hervorgehoben. In insgesamt 27 Ortsverbänden kümmern sich die Ehrenamtler um die Organisation von Veranstaltungen und Ausflügen, halten den Kontakt zu den Mitgliedern und unternehmen Hausbesuche.