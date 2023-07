vbw fordert: Energiewende in Oberfranken muss schneller gehen

In nicht mal mehr drei Monaten wählen wir in Bayern einen neuen Landtag. Schon jetzt werden die Forderungen an die Politik laut. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) will jetzt zum Beispiel mehr Tempo bei der Energiewende. Damit wir bis 2040 die Klimaneutralität erreichen, müssten wir alle erneuerbaren Energien stärker ausbauen. Die Leistung der Solarenergie müsste bis 2040 in Oberfranken auf 9,6 Gigawatt ansteigen. Das hat Hauptgeschäftsführer Brossardt bei einem Online-Kongress erklärt. Zudem müssten auch die Stromnetze schneller ausgebaut werden, das gilt sowohl für die Übertragungsleitungen als auch für die regionalen Verteilnetze. Vorangehen müsse es auch mit der Zulassung von klimaneutralen Fahrzeugen und der energetischen Sanierung von Gebäuden.