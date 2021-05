Vatertagstouren: Mahnung aus dem Saale-Orla-Kreis

Nur die engsten Freunde dabei und Einkehren in den nächsten Biergarten ist auch nicht überall drin: Der Vatertag dürfte für viele morgen eher mau ausfallen.

Das Landratsamt Saale-Orla-Kreis erinnert deshalb nochmal daran, was dort erlaubt ist und was morgen gar nicht geht. Angehörige eines Haushalts dürfen sich dort auch weiterhin mit nur einer weiteren Person treffen – nur wer als genesen gilt oder vollständig geimpft ist, dürfte die Runde erweitern. Man muss aber in der eigenen Gruppen bleiben. Das müsste man bei der Vatertagstour dann auch nachweisen können, sollte die Polizei einen kontrollieren. Bei der aktuellen Inzidenz von rund 228 sind Biergärten sowieso noch nicht geöffnet – Essen und Getränke to go sind aber erlaubt. Bei familiären Treffen gelten ebenfalls die bisherigen Regeln. Landrat Thomas Fügmann ruft dazu auf, die Hygieneregeln auch rund um die anstehenden Feiertage zu berücksichtigen, um das Infektionsgeschehen nicht neu zu befeuern. Die Aussicht auf baldige Normalität sollte jetzt nicht gefährdet werden, sagt Fügmann.