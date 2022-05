Vatertagsbilanz: Schüsse und Randalierer im Vogtland

Nach zwei Jahren Pause haben in diesem Jahr vor allem viele Männer den Vatertag wieder genutzt, um durch die Region zu wandern. Dabei fließt üblicherweise auch einiges an Alkohol, dennoch ist es weitgehend ruhig geblieben, so die Polizei in einer ersten Bilanz. Im Vogtland hat es allerdings einige außergewöhnliche Einsätze gegeben.

In Treuen haben Anwohner am Abend in einem Garten Schüsse gehört. Die Einsatzkräfte entdeckten dort zwölf junge Leute. Darunter war auch ein 23-jähriger Waffenbesitzer. Bei einer Durchsuchung kamen eine Schreckschusswaffe mit Munition, ein Springmesser, ein Schlagring, eine Taschenlampe mit Elektroschocker und 19 illegale Böller zum Vorschein.

In der Nacht zum Freitag randalierten außerdem drei Jugendliche in der Kopernikusstraße in Plauen. Dabei rissen sie ein Verkehrsschild aus einer Halterung und zogen einen Holzzaun in Mitleidenschaft.

Bei der Firma Rehau haben es sich drei Männer auf dem dortigen Teich gemütlich gemacht. Sie sind in ihrem Rausch über den Zaun geklettert und haben sich kurzerhand ein herumstehendes Holzboot geschnappt.