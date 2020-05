Vatertag: Polizei appelliert an Vernunft der Väter

Rollende Bollerwägen – feiernde Väter und jede Menge Bier. So sieht normalerweise ein Vatertagsausflug aus. In diesem Jahr kann der zwar stattfinden, allerdings unter deutlich anders. Die Polzei Oberfranken weist darauf hin, dass durch die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln nach wie vor nur Treffen mit einem weiteren Haushalt zulässig sind. Entsprechend sind pro Bollerwagenausflug nur zwei Väter erlaubt – und große öffentliche Ansammlungen sind nach wie vor nicht gestattet. Für den Besuch im Biergarten gilt: Mundschutz und auch Geduld dabei haben, so Daniel Hartmann vom Polizeipräsidium Oberfranken:

Die Polizei wird auch morgen stichpunktartig die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. Familien- und Verwandtschaftsbesuche, sowie Besuche in Krankenhäuser und Pflegeheimen sind nach wie vor unter Einhaltung der geltenden Regeln problemlos möglich!