Unschönes Ende des Vatertags für einen jungen Autofahrer in Schirnding. Der 20-Jährige ist am Abend offenbar unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen und mit voller Wucht in die Wand einer Scheune geprallt – mit ihm waren zwei weitere Insassen im Auto:

so Kreisbrandmeister Thomas Greipel.

Wie es beim Nachrichtenportal NEWS5 weiter heißt, haben die Einsatzkräfte einen Kasten Bier und mehrere Flaschen im Unfallwagen gefunden. Seinen Führerschein ist der junge Autofahrer erstmal los.