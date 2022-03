Vater und Kinder springen bei Wohnungsbrand aus dem Fenster

Ein Vater ist mit seinen zwei Kindern bei einem Wohnungsbrand in Niederbayern aus dem Fenster gesprungen. Das Feuer war in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 66-jährige Mann habe sich bei dem Sprung aus dem ersten Stock in der Nacht zu Sonntag den Oberschenkel gebrochen. Die elf und sechs Jahre alten Kinder seien wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt an der Stromleitung Grund für das Feuer war.