Vater lässt Kleinkinder in Hitze-Auto zurück

München (dpa) – Ein Vater hat seine beiden Kleinkinder in München in der Hitze im Auto zurückgelassen. Die unter vier Jahre alten Kinder seien nass geschwitzt in einem geparkten Auto gesessen und hätten einen «bewusstlosen Eindruck» gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Passanten klopften demnach an das Auto, aber die Kinder reagierten nicht. Eine Zeugin habe den 39 Jahre alten Vater in einem Garten in der Nähe ausfindig gemacht. Nachdem der das Auto geöffnet habe, habe ein Notarzt die Kinder untersucht. «Beide waren ansprechbar und bedurften keiner medizinischen Versorgung vor Ort», so die Polizei.

Im Auto sei es zwischen 40 und 45 Grad heiß gewesen, draußen 27 Grad, heißt es in der Mitteilung. Die Kinder seien mehrere Minuten in dem heißen Fahrzeug gesessen. Dem Vater wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und informierte das Jugendamt.

Im Sommer warnen die Behörden stets davor, Kinder in Autos in der Hitze alleine sitzen zu lassen. Immer wieder sterben so Kinder, da sich Fahrzeuge schon in kurzer Zeit extrem aufheizen.