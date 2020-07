Vater bedroht Freund der Tochter mit Axt

Nürnberg (dpa/lby) – Weil er mit der Beziehung seiner Tochter nicht einverstanden war, hat ein Vater deren Freund in Nürnberg mit einer Axt bedroht. Die Polizei nahm den 47-Jährigen vorläufig fest. Dieser habe den 21-Jährigen im Stadtpark zunächst lautstark aufgefordert, die Beziehung zu seiner Tochter zu beenden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach habe er ihn mit der Axt bedroht, diese dann wieder in seinen Rucksack gepackt und den Park verlassen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Zeugen riefen nach dem Vorfall am Dienstag die Beamten. Eine Streife stellte den Verdächtigen in der Nähe des Parks.