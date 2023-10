Vanessa Mai: Würde mich nie als Feministin bezeichnen

Die Schlagersängerin Vanessa Mai (31) hat ein besonderes Verhältnis zum Feminismus. Sie würde sich «nie als Feministin bezeichnen», sagte sie im Interview dem Nachrichtenportal «Watson».

«Ich habe gar nichts gegen den Begriff Feminismus. Das ist für mich nur auch wieder so eine Schublade, in die ich mich nicht stecken lassen will, weil ich mich da nicht sehe. Das ist so ein riesiges Wort, das einen auch erschlagen kann. Es kommt immer auf die Situation an. Darauf, worüber ich spreche oder wofür ich mich einsetze.»

Dennoch finde sie es «wahnsinnig wichtig», sich für «Female Empowerment» auszusprechen. Aber, so die Sängerin aus dem württembergischen Backnang: «alles, was extrem wird, ganz egal welche Bewegung – das gefällt mir nicht. Weil man so leider viele Dinge übersehen kann.»