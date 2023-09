Vandalismus: Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge wegen Bränden an Kabelschächten gehen die Ermittler von einem politischen Motiv aus. Das teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit.

Zwischen Hamburg und Berlin sind am Freitagmorgen wegen Vandalismusschäden zahlreiche Fernverkehrszüge ausgefallen. Das teilte die Deutsche Bahn online mit. «ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg – Berlin – Erfurt – Süddeutschland fallen zwischen Hamburg und Berlin aus», hieß es in einer Fahrgastinformation.

Als Alternative verwies die Bahn auf ICE-Züge, die im Stundentakt zwischen Hamburg und Berlin über eine Umleitungsstrecke gelenkt werden. Dadurch seien Verspätungen von etwa 30 Minuten zu erwarten. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle sei hier aber mit sehr vollen Zügen zu rechnen.

Von den Vandalismusschäden ebenfalls betroffen waren den Online-Angaben zufolge ICE- und IC-Züge zwischen Hamburg – Rostock – Stralsund (- Ostseebad Binz). Auch hier fielen die Züge aus.

Wo und wie die Schäden entstanden sind, ging aus der Fahrgastinformation der Bahn nicht hervor.