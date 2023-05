Vandalismus & Ruhestörung: Stadt Wunsiedel installiert Videoüberwachung im Bahnhofspark

Die Stadt Wunsiedel will die Sicherheit im Bahnhofspark erhöhen und hat daher Videokameras installiert. Mit dieser Maßnahme will die Stadt den Bürgern mehr Sicherheit verschaffen und den Vandalismus in dem Bereich verringern, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Anwohner haben in den vergangenen Jahren immer wieder unter den nächtlichen Ruhestörungen und Verunreinigungen gelitten. Sollte es wieder zu solchen Vorfällen kommen, werden die nun aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen werden nur bei derartigen Vorfällen ausgewertet, und ansonsten datenschutzkonform gelöscht.