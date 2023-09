Vandalismus in Jägersruh: Wahlplakate und Straßen beschmiert

Die Landtagswahl in Bayern rückt immer näher und überall machen die Parteien mit Wahlplakaten auf sich aufmerksam. In mehreren oberfränkischen Städten ist es in den vergangenen Wochen aber vorgekommen, dass Plakate beschädigt oder beschmiert wurden. Das ist jetzt auch im Hofer Ortsteil Jägersruh passiert. Unbekannte haben am Wochenende mehrere Wahlplakate aber auch Parkbänke und Straßen mit grüner Farbe beschmiert. Außerdem haben sie rund um Jägersruh Graffitis angesprüht. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Kripo Hof ermittelt jetzt. Wer Hinweise zu den Schmierereien geben kann, soll sich bei der Kripo melden (09281/704-0).