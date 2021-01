Vandalismus im Vogtland: Unbekannte beschmieren Corona-Teststelle in Treuen

Die Zweifel an einem Corona-Impfstoff sind in Teilen der Bevölkerung groß. Unbekannte haben das jetzt am neu eingerichteten Corona-Impfzentrum für den Vogtlandkreis in Treuen zum Ausdruck gebracht. Die Fassade des Gebäudes und vier Wegweiser sind mit „GIFT“ beschmiert. Das ganze ist laut Polizei am Samstagmorgen zwischen halb 7 und halb 9 passiert. Der Schaden liegt bei 1.200 Euro. Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Auerbach melden. Den Kontakt findet ihr auf euroherz.de

Polizeirevier Auerbach-Klingenthal: 03744/2550