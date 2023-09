Vandalismus gegen Wahlplakate: Mehr Fälle als 2018

In der Euroherz-Region seht ihr aktuell überall die Wahlplakate zur Landtagswahl am 8. Oktober hängen. In Oberfranken gibt es derzeit aber auch immer wieder Fälle, in denen sie beschmiert, abgerissen oder sogar angezündet werden.

Laut Rainer Erfurt, Pressesprecher der Polizei Oberfranken, gibt es dieses Mal mehr solcher Vorfälle als bei den vergangenen Landtagswahlen 2018.

Sogar bis zu drei Jahre kann es geben, wenn man das Wahlplakat mit einem verbotenen Zeichen beschmiert, wie zum Beispiel mit einem Hakenkreuz. Eine Konzentration des Vandalismus auf eine bestimmte Partei gibt es nach Informationen der Polizei nicht.