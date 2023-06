Ustorf bleibt bei den Nürnberg Ice Tigers

Jake Ustorf stürmt auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga für die Nürnberg Ice Tigers. Der Verein teilte am Montag mit, dass der 25-Jährige in seine dritte Saison bei den Franken geht. «Jake hat in der vergangenen Saison gute Fortschritte in seiner Entwicklung gemacht. Ich glaube, dass er uns mit seinen läuferischen Fähigkeiten und der in den letzten beiden Jahren gewonnenen Erfahrung weiterhelfen wird», sagte Trainer Tom Rowe über den Sohn von Sportdirektor Stefan Ustorf.

In bislang 95 Einsätzen für Nürnberg hat der Linksschütze fünf Tore erzielt und 15 weitere Treffer vorbereitet. Vor seinem Engagement bei den Ice Tigers kam er unter anderem zu 85 Spielen in der DEL2 und 20 Partien in der Oberliga.